Тренер Макгрегора прокомментировал чемпионский бой Петра Яна

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора по боксу, прокомментировал победу россиянина Петра Яна в чемпионском бою против бразильца Жозе Алду на турнире UFC 251. Его слова приводит Allboxing.

«До боя я видел победителем Яна. Он феноменально проявляет терпение, не тратит попусту силы на лишние удары, выбирая правильный момент. В пятом раунде Ян попадал бомбами, свалил Алду и добил», — заявил Родди. Он назвал поединок красивым и отметил, что с нетерпением ждет следующего выхода россиянина в октагон.

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Ранее 15 июля Ян назвал сроки завершения карьеры. 27-летний спортсмен заявил, что планирует драться еще три года, а затем открыть свое дело.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив Алду. На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом спортсмен не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.