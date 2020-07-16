Российская боец UFC взяла соперницу на болевой и довела его до перелома

Российская боец UFC Лиана Джоджуа, также имеющая грузинское гражданство, одержала победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night. Видео предоставлено правообладателями.

Поединок состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершился досрочной победой Джоджуа в середине первого раунда. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя). После победы она рассказала, что в момент проведения приема ее соперница получила перелом руки. «Когда во второй раз закинула ноги, услышала, как у нее захрустела рука, сломалась и она начала кричать», — приводит ее слова «Чемпионат.com».

Для Джоджуа победа стала первой в UFC. В дебютном бою она проиграла канадке Саре Морас. Всего на счету россиянки восемь побед при трех поражениях в MMA. В активе Белбиты теперь шесть поражений и 11 побед.