Боец MMA взял журналиста на болевой

TMZSports / YouTube

Боец смешанного стиля (MMA) американец Эй Джей Макки побывал в гостях у редакции TMZ Sports и продемонстрировал болевой прием на одном из сотрудников издания. Видео опубликовано на YouTube-канале TMZ Sports.

24-летний спортсмен продемонстрировал рычаг локтя на сотруднике TMZ Sports. Боец при этом описал выполнение приема.

Макки — непобежденный боец MMA. В его активе серия из 16 побед. Американец выступает в Bellator и является сыном другого бойца — Энтони Макки, который продолжает профессиональную карьеру.

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