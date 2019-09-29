В США за восемь секунд нокаутировали бойца российского происхождения

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Эй Джи Макки добивает Георгия Караханяна

Американский боец смешанного стиля Эй Джи Макки победил соотечественника Георгия Караханяна в бою турнира Bellator 228 в Калифорнии. Об этом сообщает MMA Fighting.

Макки нокаутировал оппонента на восьмой секунде поединка, что стало вторым результатом в списке самых быстрых нокаутов в истории промоушена. Рекорд — шесть секунд — делят между собой Мишель Мартиньони, Эктор Ломбард и Майк Кимбл.

После победы Макки, выступающий в полулегкой весовой категории, заявил, что нацелен на бой с чемпионом этого дивизиона бразильцем Патрисиу Фрейри. Вместе с тем боец отметил, что не думает, что Фрейри согласится на поединок с ним.

Победа над Караханяном стала для 24-летнего Макки 15-й в 15 боях. Нокаутом американец побеждал шесть раз, четырежды — болевым приемом и пять раз по очкам. 34-летний Караханян, который родился в Москве и в детстве переехал с семьей в США, потерпел десятое поражение в карьере.

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