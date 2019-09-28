Боец MMA закончил поединок ударом коленом в прыжке и поиздевался над соперником

Английский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж одержал победу над ирландцем Ричардом Киели на турнире Bellator 227. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пэйдж нанес Киели удар коленом в прыжке уже в первом раунде и нокаутировал его. После этого англичанин изобразил головокружение, словно сам получил удар по голове. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

У Пэйджа даже состоялась перепалка с пришедшим в себя Киели. Ряд пользователей в Twitter расценили это поведение как издевательство над оппонентом.

«У него может и есть талант. Но класса никакого», — написал Andynova. Некоторые напомнили Пэйджу его поражение бразильцу Дугласу Лиме, который нокаутировал англичанина за 35 секунд.

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