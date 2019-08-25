Боец MMA победил за 11 секунд и установил рекорд

Израильский боец смешанного стиля (MMA) Авив Гозали одержал победу над белорусом Эдуардом Муравицким на турнире Bellator 225. Видео появилось в Twitter-аккаунте организации.

Бой завершился на 11-й секунде после того, как Гозали провел сопернику скрутку пятки. В результате белорус не смог продолжать поединок. Бой стал самым коротким в истории Bellator.

В главном поединке Bellator 225 российский боец Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде. Россиянин нанес сопернику апперкот и ударил его коленом в челюсть.

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