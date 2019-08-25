Российский боец нокаутировал ударившего его в пах американца во втором бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в бою на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главный поединок вечера завершился во втором раунде. Харитонов нанес сопернику апперкот, после чего ударил его коленом в челюсть. Митрион упал и бой продолжить не сумел.

Харитонов и Митрион встретились во второй раз. Их первый поединок прошел в феврале, россиянин получил удар в пах в самом начале боя, не восстановился от удара и не смог продолжить выступление. Поединок был признан несостоявшимся и вошел в историю ведущих лиг MMA как один из самых непродолжительных.

В активе Харитонова 28 побед. Россиянин потерпел лишь шесть поражений в MMA.

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