Разглядевший «неонацистскую» татуировку у тренера россиянина из UFC извинился

Британский журналист Чисанга Малата извинился за поспешные выводы о якобы «неонацистской» татуировке секунданта российского бойца смешанного стиля (MMA) Романа Богатова. Об этом он написал в своем Twitter.

Малата признался, что некорректно идентифицировал символ на татуировке. После изучения славянских символов журналист пришел к выводу, что изображение нельзя считать неонацистским.

Малата первым обратил внимание на татуировку Алексея Кисера — тренера Богатова. Это привело к проблемам как для специалиста, так и для самого бойца. Кисер, будучи также выступающим спортсменом, лишился дебюта в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Богатов же, по информации Кисера, может лишиться места в ростере организации.

Богатов уступил бразильцу Леонардо Сантушу судейским решением в своем дебютном поединке в рамках UFC. Россиянин потерпел первое поражение в карьере. В его послужном списке — десять побед. Он выигрывал чемпионский пояс отечественной организации M-1 Global.