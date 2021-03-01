Тренер сборной Швеции запретил лыжнице целоваться с американцем

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бюстрем рассказал о запрете для подопечной Майи Дальквист на поцелуи с американским лыжником Кевином Больгером. Об этом сообщает Aftonbladet.

Специалист заявил, что давно знал о романе спортсменов, но после опубликованных фотографий, на которых американец и шведка целуются, с последней была проведена беседа. Снимки были сделаны на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира.

Дальквист попросили соблюдать социальную дистанцию и отказаться от тесного контакта с Больгером до конца турнира в целях профилактики распространения коронавируса. Бюстрем также отметил, что оба лыжника здоровы, что подтверждают сданные тесты.

Дальквист — двукратная чемпионка мира. Вторую золотую медаль она завоевала в командном спринте на мировом первенстве в Оберстдорфе, которое завершится 7 марта.