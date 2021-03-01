Призер Олимпиады ответил осудившим Большунова норвежцам

Призер Олимпиады Александр Панжинский ответил представителям сборной Норвегии, раскритиковавшим поведение россиянина Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает RT.

По словам спортсмена, норвежцы также не учли особенности функционирования сборной России, которая фактически разделена на четыре тренировочные группы. Он рассказал, что лыжники не всегда хорошо ладят друг с другом, но Большунову все-таки стоило поздравить партнера по сборной. При этом Панжинский отметил, что именно благодаря сложному характеру Большунов может побеждать норвежцев.

Командный спринт прошел 28 февраля. Большунов и Ретивых заняли третье место. Золото досталось норвежцам Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финны Йони Мяки и Ристоматти Хакола.

После финиша Большунов не подошел к Ретивых. Спортсмен заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу. В сборной Норвегии назвали неприемлемым поведение россиянина.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.