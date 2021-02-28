Большунов отреагировал на бронзу в командном спринте на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на завоевание бронзовой медали в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен заявил, что его очень расстроили итоги гонки, так как у россиян были реальные шансы на победу. Он также добавил, что еще неделю назад из-за простуды не был уверен, сможет ли выступить на турнире.

Командный спринт прошел ранее в воскресенье, 28 февраля. В паре с Большуновым выступал Глеб Ретивых. Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Второй результат показали финские спортсмены Йони Маки и Ристоматти Хакола.

27 февраля Большунов завоевал первое место в скиатлоне на турнире в Оберстдорфе. Для россиянина золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он выиграл четыре серебра.

Турнир в Оберстдорфе продлится до 7 марта. Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также на церемонии награждения россиян не может звучать национальный гимн.