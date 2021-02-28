Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на чемпионате мира

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых показали третий результат в командном спринте в рамках чемпионата мира, который проходит в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото досталось норвежцам Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу. Они преодолели дистанцию за 15 минут 1,74 секунды. Российский дуэт отстал от лидеров на 2,09 секунды. Второй результат показали финские спортсмены Йони Маки и Ристоматти Хакола.

27 февраля Большунов завоевал первое место в скиатлоне на турнире в Оберстдорфе. Для россиянина золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

Турнир в Оберстдорфе продлится до 7 марта. Отечественные атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за решения Спортивного арбитражного суда. Также на церемонии награждения россиян не может звучать национальный гимн.