Сотрудница популярного бренда раскрыла судьбу возвращенной клиентами одежды

Сотрудница популярного у российских покупателей онлайн-ретейлера Asos раскрыла судьбу возвращенной клиентами одежды. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте бренда.

Креативный директор марки Джесс Ченг (Jess Cheng) объяснила, что вещи, которые не подошли покупателям, проходят трехступенчатую систему сортировки. Сначала посылку осматривают и проверяют наличие возвращенной одежды. При наличии каких-либо дефектов, их отправляют портному, чтобы привести вещи в первоначальный внешний вид. После этого их стирают и сушат. Чтобы избавиться от следов пятен и макияжа, одежду подвергают сухой чистке и помещают в озоновый скруббер.

По словам Ченг, 97 процентов возвращенных вещей идут на перепродажу. Остальные три процента бренд отправляет партнерам на переработку.

Ранее в феврале Asos выпустил в продажу откровенный наряд. Речь идет о коричневом комбинезоне стоимостью 25 фунтов стерлингов (2550 рублей). Вещь оформлена широким вырезом, который полностью обнажает спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.