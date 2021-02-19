Непрактичность откровенного комбинезона популярного бренда озадачила покупателей

Непрактичный дизайн наряда популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Соответствующие комментарии появились под публикацией в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном облегающем комбинезоне из бархатного материала, который оформлен широким вырезом, обнажающим спину, поясницу и левое бедро. При этом части изделия скреплены между собой шнуровкой. Стоимость изделия на сайте марки составляет почти 45 долларов (3330 рублей). На кадрах короткого ролика, размещенного на странице бренда, модель демонстрирует описанный наряд с разных ракурсов.

Публикация набрала больше 93 тысяч лайков и вызвала споры среди пользователей сети. Одни принялись критиковать дизайн вещи. «Быть может, это для меня, но в следующей жизни», «Представьте, что вам захочется сходить в туалет, будучи в этом наряде», «Кто это вообще будет носить?», «И как в этом справлять нужду?» — негодовали они.

Другие, напротив, восхитились комбинезоном: «Фантастический дизайн», «Влюблена в этот образ», «Потрясающе», «Боже, хочу такой же», «Выглядит отлично».

Ранее в феврале наряд со стрингами популярного у россиян бренда Asos озадачил покупателей. Речь идет о коричневом комбинезоне стоимостью 25 фунтов стерлингов (2550 рублей). Вещь оформлена широким вырезом, который полностью обнажает спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.