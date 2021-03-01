Фигурант секретного дела о хищении миллиардов из Росрезерва осужден условно

Мосгорсуд приговорил к 3,5 годам условно гендиректора компании «Нафтапремиум» Александра Безрукова по секретному делу о хищении трех миллиардов рублей из Росрезерва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела, маркированного грифом «совершено секретно», был признан виновным по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Судебный процесс прошел в особом порядке, который предусматривает полное признание вины и минимальное наказание.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Безрукова к четырем годам и семи месяцам колонии.

Помимо него, по делу проходят замглавы Росрезерва Александр Кирюхин, бывший глава управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадим Гаврилов, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин и замглавы департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олег Лазарев.