Бывший тренер «Динамо» заявил о нежелании давать интервью женщинам

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о нежелании давать интервью женщинам. Он заявил об этом в ходе беседы на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.

По словам специалиста, он не верит в существование разбирающихся в футболе представительниц прекрасного пола. Кобелев также рассказал, что во время разговоров с журналистками по телефону интересуется, почему ему не позвонил мужчина.

При этом тренер отказался считать свое поведение сексизмом. «Каждый должен заниматься своим делом. «Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание», — добавил специалист.

Кобелев возглавлял «Динамо» с 2006-го по 2010-й и с 2015 по 2016 год. В 2008-м тренер привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. После второго ухода из московского клуба Кобелев не работал с профессиональными командами.