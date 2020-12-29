Гонщица рассказала о требовании сняться топлес для участия в соревнованиях

Финская гонщица Эмма Кимиляйнен рассказала о требовании сняться топлес для участия в соревнованиях. Ее слова приводит Ilta-Sanomat.

Кимиляйнен заявила, что за свою карьеру она неоднократно сталкивалась с сексизмом. В частности, в 2010-м она должна была участвовать в гоночной серии IndyCar, но ей отказали из-за отсутствия спонсоров. Спортсменка добавила, что ей предложили взять деньги от мужского журнала: для этого ей сначала сказали сняться в бикини, а затем полностью обнаженной до пояса.

Финская гонщица также отметила, что зачастую ее автомобиль неправильно настраивали. Тогда она начала проводить тайные встречи с механиком, после чего получала призовые места. По словам Кимиляйнен, из-за этого механик лишился работы.

31-летняя Кимиляйнен известна по выступлениям в женской гоночной серии W Series. В юниорских сериях она соревновалась вместе с будущими гонщиками «Формулы-1» Валттери Боттасом и Кевином Магнуссеном.

3 декабря олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс заявила о засилье сексизма в спорте. Она посчитала, что промоутеры несправедливо относятся к боксерам-девушкам.