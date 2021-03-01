Подсчитано число новостроек Московского региона рядом со свалками

Примерно 33,2 тысячи квартир на первичном рынке Московского региона находятся не дальше двух километров от свалок. Исходя из среднего показателя, что в одной квартире проживают три человека, общее число жителей новостроек в пешей доступности от закрытых мусорных полигонов может составлять около 100 тысяч человек. Об этом говорится в материале портала Urbanus.ru, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

При этом такое соседство нисколько не смущает россиян — только за 2020 год они скупили в данных локациях 6,1 тысячи лотов, потратив 35,2 миллиарда рублей. Самый известный случай — ЖК рядом с полигоном «Саларьево» в Новой Москве.

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Его закрыли еще в 2007 году, однако рекультивация земли площадью 59 гектаров требует времени и осторожности. Например, в 2013 году на территории полигона произошел выход фильтрата на поверхность. Он был вызван строительными работами, которые шли по соседству. Это повлекло за собой загрязнение грунтовых вод и последующее загрязнение рек Сосенка и Сетунька, рассказали Urbanus.ru экологи.

По подсчетам аналитиков портала, ЖК рядом со свалками немного. К ним относят новостройки рядом с полигонами «Кучино» (Балашиха), «Каргашино» (Мытищи), «Коренево» (Люберцы) и «Софья-Луиза», которой пользовалась одноименная компания. Часть из них закрыта, однако, как утверждают экологи, для рекультивации потребуются годы. Оптимальным решением будет создание на их месте парка или зоны отдыха, но только после успешного завершения биологического этапа.

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