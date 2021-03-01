На сына российского экс-депутата завели дело после пьяного наезда на прокурора

Уголовное дело возбуждено в Астрахани по факту ДТП и наезда на двух пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. В пресс-службе губернатора уточнили, что фигурант дела — сын бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артем.

Дело заведено по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Авария произошла накануне, 28 февраля. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с Hyundai Solaris и сбил переходивших дорогу мужчину и женщину. По данным издания Baza, это были военный прокурор и его жена. Они и водитель второй иномарки получили тяжелые травмы и переломы, их госпитализировали. Виновник аварии вел себя неадекватно, пытался драться с полицейскими и отказался от медицинского освидетельствования. Он был в одной куртке и без трусов. Его задержали. Позже было установлено, что у нарушителя есть неоплаченные дорожные штрафы и он уклоняется от исполнения административного наказания.