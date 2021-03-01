Россия
 
Последние новости
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла впервые за семь недель
В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы
Определено место России по уровню цифровизации
Водитель Гагарина раскрыл секретные поездки космонавта
Водитель с металлоискателем нашел древний клад и продал его за миллионы рублей
Убийца девочек засудил российскую колонию за отсутствие горячей воды в камере
Подсчитано число новостроек Московского региона рядом со свалками
Телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
Модный бренд пообещал отправить заказ клиентки в прошлое и возгордился собой
Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

На сына российского экс-депутата завели дело после пьяного наезда на прокурора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в Астрахани по факту ДТП и наезда на двух пешеходов на переходе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. В пресс-службе губернатора уточнили, что фигурант дела — сын бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артем.

Дело заведено по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Авария произошла накануне, 28 февраля. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с Hyundai Solaris и сбил переходивших дорогу мужчину и женщину. По данным издания Baza, это были военный прокурор и его жена. Они и водитель второй иномарки получили тяжелые травмы и переломы, их госпитализировали. Виновник аварии вел себя неадекватно, пытался драться с полицейскими и отказался от медицинского освидетельствования. Он был в одной куртке и без трусов. Его задержали. Позже было установлено, что у нарушителя есть неоплаченные дорожные штрафы и он уклоняется от исполнения административного наказания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны детали аварии с полуголым сыном бывшего российского депутата
Полуголый сын российского депутата сбил военного прокурора с женой на переходе
Гаишники врезались в кафе на патрульной машине и разбили окно