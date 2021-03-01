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В Великобритании предупредили о риске подобных Солсбери химических атак

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Фото: Peter Nicholls / Reuters

Мир может столкнуться с новыми химическими атаками, аналогичным инциденту в британском Солсбери. Об этом предупредил министр обороны Бен Уоллес, его слова приводит телеканал Sky News.

Британский чиновник заявил, что риск подобных отравлению в Солсбери атак возрос из-за того, что теперь любой желающий может узнать в интернете, как сделать химическое оружие..

По словам Уоллеса, теперь, когда много людей по всему миру получили доступ к такого рода знаниям, злоумышленники смогут организовать атаки с применением химического, биологического, радиологического и даже ядерного оружия.

В марте 2018 года на улице в британском городе Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство причастным к произошедшему. Москва отрицает обвинения.

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