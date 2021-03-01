Бывшему главе Пенсионного фонда нашли работу

Бывшему главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину нашли работу. Его назначили старшим советником гендиректора РЖД, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД"», — сказали в РЖД. В чем будут заключаться его новые обязанности там пока не уточнили.

Об отставке Топилина стало известно в начале февраля. Газета «Коммерсантъ» тогда писала, что увольнение связано с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — предполагал один из источников издания.

На смену Топилину пришел Андрей Кигим. До этого он возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ. В этой должности он проработал почти восемь лет. Кто займет его место в ФСС пока не сообщается.