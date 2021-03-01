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Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с режиссером

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Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Фото: @tatyana_vasileva_official

Российская актриса Татьяна Васильева призналась, что получала главные роли в Московском театре сатиры благодаря роману с режиссером Валентином Плучеком. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Артистка заявила, что состояла в этих отношениях 13 лет, но при этом она была замужем за другим мужчиной — актером Георгием Мартиросяном. По словам Васильевой, она не могла противиться интимной связи с Плучеком.

«Это глупо. Если ты работаешь у режиссера, который тебе дает в каждом спектакле играть главную роль, как можно этого человека не отблагодарить? Это нормально», — заявила 74-летняя звезда. Она вспомнила, что «великолепно проводила» время с Плучеком, и об этом знали как остальные сотрудники театра, так и ее супруг.

Васильева призналась, что перестала интересовать своего начальника, когда родила ребенка. Она отметила, что она не является пробивным человеком, поэтому не знает, как сложилась бы ее карьера, если бы не этот роман. «Как можно состояться и игнорировать предложения режиссера? Это условие этой профессии», — сказала артистка. По ее мнению, одного таланта сейчас недостаточно, поэтому не надо «ломаться».

В феврале Татьяна Васильева заявила о плачевном положении из-за отсутствия работы. Артистка пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино.

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