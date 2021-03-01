Задержание спецназом девушек в российской порностудии попало на видео

В Москве и Красноярске спецназ и полиция пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением порно через трансляцию в интернете. Оперативное видео опубликовало «МВД Медиа».

На кадрах видны силовики в студии, работающие там девушки, некоторые из них полуобнаженные.

По данным полиции, 22-летний мужчина создал две ОПГ в Москве и Красноярске, которые с января 2020 по февраль 2021 года распространяли и публиковали порно в интернете. Задержаны шесть человек в Красноярске и двое в Москве. На них работали 28 женщин, участвовавшие в порносъемках за деньги. Участники группировки проводили собеседования для кандидаток и инструктаж в порностудии. Работницы зарабатывали свыше 500 тысяч рублей в месяц, а общий доход преступного бизнеса превышал пять миллионов рублей ежемесячно. В ходе обысков были изъяты 13 миллионов рублей и 41 тысяча долларов.

Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Лидерам ОПГ вменяется также незаконное изготовление и оборот порноматериалов. Они арестованы.