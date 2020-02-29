Включившие гей-порно на Масленницу россияне оказались под угрозой тюрьмы

Полиция возбудила уголовное дело после показа гей-порно на экране, установленном на центральной площади села Михайловка Приморского края, во время празднования Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Расследование ведется по статье 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»). Нарушившим закон оссиянам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник незаконно получил доступ к компьютеру, имеющему выход на панно, и организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания. Экран установлен на здании районной администрации Михайловского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и личностей, причастных к инциденту.

Ранее 29 февраля сообщалось, что жителям села показали порноролик во время празднования Масленницы.

Видео народных гуляний, во время которых на большом экране транслируется порнография, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как на площади гуляют семьи с детьми.

В местной администрации пообещали наказать по всей строгости закона сотрудников, из-за халатности которых произошел инцидент.

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