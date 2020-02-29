Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

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Гей-порно показали жителям села Михайловка на здании районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы. Об этом сообщает «Восток-Медиа» в субботу, 29 февраля.

Видео народных гуляний, во время которых на большом экране транслируется порнография, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как на площади гуляют семьи с детьми.

«Администрация жжет!» — комментируют происходящее авторы видеоролика.

В местной администрации пояснили, что инцидент произошел из-за халатности сотрудников, в связи с чем неизвестные получили доступ к экрану.

«Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — говорится в заявлении чиновников.

По факту произошедшего правоохранительные органы инициировали проверку.

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