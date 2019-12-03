Российские школьники взломали монитор в ТЦ и запустили жесткое порно

Трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательного центра в Брянске устроили два подростка. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 3 декабря.

Инцидент произошел 23 ноября. 14-летние школьники с помощью телефона подключились к монитору ТЦ и запустили видео. После запуска ролика подростки покинули территорию фуд-корта.

По данным местных СМИ, трансляция жесткого порно продолжалась около минуты, после чего панель отключили.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе прошлого года тысячу датских подростков обвинили в распространении порнографии с несовершеннолетними на Facebook. Всего интимной записью поделились 1004 человека, в частности 800 мужчин.

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