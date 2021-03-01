Женщина по фото уличила официантку в совершенной несколько лет назад краже

Пользовательница видеосервиса TikTok опубликовала ролик, на котором показала, как по фотографии уличила официантку в совершенной несколько лет назад краже. Видео озадачило зрителей, пишет газета Daily Mirror.

Автор публикации Марьям рассказала, что два с половиной года назад посетила праздник, посвященный рождению будущего ребенка ее сестры. После торжества она заметила исчезновение многих подарочных сертификатов. Марьям решила провести небольшое расследование и просмотрела все снимки с праздника в надежде найти зацепку.

Она не замечала ничего подозрительного, пока случайно не активировала режим анимированных фотографий, удержав палец на одном из снимков. В результате фото превратилось в небольшое видео, на котором, по словам Марьям, одна из официанток взяла что-то со стола и спрятала за подносом, который держала в руках.

Некоторые пользователи сети заявили, что эта «живая» фотография не доказывает, что официантка совершила кражу. «И что? Это ни о чем не говорит. Официантам разрешалось брать чаевые? Тут даже нельзя понять, что в ее руках — деньги или нечто другое», — утверждали юзеры. Другие комментаторы после просмотра видео согласились, что официантка действительно украла подарочную карту и спрятала ее за подносом.

Позже Марьям выложила новое видео и сообщила, что ее сестра обратилась с анимированным снимком к управляющим заведения, где проходило торжество, и те компенсировали ей сумму, релевантную пропавшим сертификатам. По ее словам, о произошедшем также предупредили полицию. «Надеюсь, она сейчас живет лучше, чем два с половиной года назад, когда она обокрала беременную женщину», — заявила Марьям.

Ранее пользовательница видеоплатформы TikTok c ником @vvvicvictoria рассказала, как с помощью соцсетей нашла понравившегося ей в метро незнакомца. Люди, посмотревшие видео, испугались и сочли ее поведение странным.