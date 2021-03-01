Заболеваемость коронавирусом в мире выросла впервые за семь недель

Число новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа на прошлой неделе выросло впервые за семь недель. О повышении заболеваемости сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

«Если страны полагаются только на вакцины, они делают ошибку. Меры общественного здоровья — все еще основа борьбы с пандемией», — заявил он.

По словам главы ВОЗ, многие страны ослабили запретительные меры, необходимые для победы над эпидемией, и поэтому повышение числа новых случаев было «хоть и разочаровывающим, но не неожиданным». Он также рассказал о другой ошибке властей: некоторые страны в первую очередь делают прививку молодым и здоровым гражданам, которым инфекция угрожает меньше, чем старикам.

23 февраля Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса. По его словам, проведение прививочной кампании должно происходить повсеместно. Он также призвал страны объяснить своим гражданам, что для защиты от коронавируса необходима не только их вакцинация, но и проведение прививок во всем остальном мире.