Стало известно о продлении санкций ЕС против Януковича

Стало известно о продлении санкций ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций в Совете ЕС.

Собеседник агентства также сообщил, что из санкционного списка исключат бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Таким образом, под санкциями Евросоюза останутся восемь человек, включая бывшего президента и его сына.

В прошлом году санкционный список также сократили. По информации СМИ, из него были исключены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий.

Впервые Евросоюз включил Януковича и его окружение в санкционный список в 2014 году. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств. Все активы бывшего президента и его соратников за рубежом были заморожены. Семья Януковичей обжаловала санкции, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов.