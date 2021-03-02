В России 87-летняя пенсионерка умерла после падения на нее вывески магазина

В Нижнем Новгороде умерла 87-летняя пенсионерка, на которую упала вывеска магазина. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ на своем сайте, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В понедельник, 1 марта, спасателям поступило сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме на улице Сергея Тюленина, 4. При этом сообщалось, что пострадала женщина 1934 года рождения.

Женщина была госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»)».

Ранее сообщалось, что в городе Березовском Свердловской области мужчина на роликах сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипедной дорожке в лесопарке «Тропа здоровья», после чего скрылся. Женщина ударилась головой и умерла через три дня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).