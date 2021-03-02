Россия
 
Последние новости
Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»
Бывший возлюбленный Бузовой погасил миллионный долг после расставания с ней
Россиянам разъяснили правила раздела квартиры после развода
Матвиенко заявила о нарушении российских законов иностранными IT-компаниями
Порноактриса поделилась опытом знакомств в интернете
Раскрыта причина ажиотажа вокруг Земфиры
Россияне повально устремились в пять городов за границей весной
У россиян появилось рекордное количество свободных денег
На лице умершего в отделе полиции россиянина нашли следы насилия
Новости партнеров
Прослушать новость

В России 87-летняя пенсионерка умерла после падения на нее вывески магазина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде умерла 87-летняя пенсионерка, на которую упала вывеска магазина. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ на своем сайте, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В понедельник, 1 марта, спасателям поступило сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме на улице Сергея Тюленина, 4. При этом сообщалось, что пострадала женщина 1934 года рождения.

Женщина была госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»)».

Ранее сообщалось, что в городе Березовском Свердловской области мужчина на роликах сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипедной дорожке в лесопарке «Тропа здоровья», после чего скрылся. Женщина ударилась головой и умерла через три дня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
Женщина заправила машину и разбогатела на полмиллиона долларов
Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме