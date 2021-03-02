Культура
 
Последние новости
Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа
Считавшая себя беременной девушка оказалась больна раком
Названо число всех миллиардеров в мире
Китай вакцинирует полмиллиарда человек к середине лета
Медведчук ответил на вопрос о готовности баллотироваться в президенты Украины
Рост цен на сахар в России оказался в три раза быстрее мировых
Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей
В Кремле оценили анонсированные США санкции против России
Девушка оставила послание курьеру и опозорилась
Все iPhone взломали
Новости партнеров
Прослушать новость

Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @hilariabaldwin

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов. Об этом она рассказала в Instagram.

Супруга артиста опубликовала в соцсети фотографию, на которой запечатлены пятеро детей четы, включая новорожденного. Отмечается, что полгода назад у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. Тогда родители не давали комментариев по поводу появления на свет наследника.

Пользователи сети предположили, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать. Фанаты звездной пары также не исключили возможность того, что новорожденного могли усыновить.

Голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз. У него также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с американской актрисой Ким Бейсингер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз
Суррогатная мать родила ребенка Юлии Началовой после ее смерти
В сети вскрыли обман с годами притворявшейся испанкой женой Алека Болдуина
Жена Алека Болдуина потеряла ребенка и написала об этом эссе
Другие материалы рубрики
Культура00:05 8 февраля

Ищи-свищи

Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
09:5025 февраля

Звезда «Матильды» рассказала об использовании ее лица в детском порно

06:2125 февраля

Актриса Екатерина Шпица вышла замуж

05:5725 февраля

Киркоров на год отказался от концертов

Культура00:05 6 февраля
Диана Буркот

«Беднота в каждой квартире»

Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
03:4325 февраля

Кейт Уинслет затравили из-за лишнего веса

23:5624 февраля

Российская писательница найдена мертвой в своей квартире

21:4624 февраля

Пасынок актера Дмитрия Писаренко рассказал о последних днях его жизни

Культура00:00 5 февраля

Опять матриархат

Гниющие рубли, профессор Жгутик и вечный Новый год: каким получился новый фильм Ренаты Литвиновой
20:2424 февраля

Дочь писателя Амоса Оза заявила о садистских издевательствах со стороны отца

19:4524 февраля

Агент Депардье отреагировал на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании

18:4724 февраля

Премию «Золотой глобус» уличили в коррупции

Россия
Матвиенко назвала цель формирования в США образа врага в лице России
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
Путин оценил роль Горбачева в мировой истории
«Опасаться нечего»
Как система распознавания лиц в столичном метро улучшит безопасность и комфорт пассажиров
Россиянам назвали самый полезный суп
«Миллион на операцию мне самой не заработать»
Только срочная операция вернет Сашу к нормальной жизни. Ей нужна ваша помощь
В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства
Все материалы
Мир
В Хорватии рассказали о конце терпения русских
Николя СаркозиСуд отправил Николя Саркози в тюрьму за коррупцию
Бывший президент Франции за подкуп судьи проведет год за решеткой
Рекордное число американцев невзлюбило Россию
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
От рассвета до заката
60 лет назад в США чернокожим запрещали ночевать в городках на Юге. Что изменилось за эти годы?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Президент Армении вернул Пашиняну его указ об увольнении главы Генштаба
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Все материалы
Экономика
Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
В России назвали срок возврата индексаций работающим пенсионерам
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Американских ультрабогачей решили заставить платить многомиллиардные налоги
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин изнасиловал и убил оставшуюся дома без матери десятилетнюю девочку
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Фигурант секретного дела о хищении миллиардов из Росрезерва осужден условно
Появилась версия о причастности начальника российской колонии к бунту зэков
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Раскрыты подробности убийства российской семьи рабочим
Анна Храмцова«Я отказалась стать украшением для начальника»
Самую красивую сотрудницу Росгвардии уволили после 11 лет службы. Ее травили завистливые коллеги
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
Болельщики возмутились решением судей на турнире ACA и устроили беспорядки
Все материалы
Культура
Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»
Без вены виноватая
Героин для поп-звезды, новые супергерои Marvel и ЛГБТ-школьники: главные сериалы марта
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
«Он стал мужчиной-любоголиком, дамским угодником, ходоком»
История россиянина, который пытался купить любовь, но не нашел ее и стал клиентом психотерапевта
«Борат 2» получил «Золотой глобус»
От блюза до «абъюза»
Земфира выпустила первый альбом за восемь лет. Каким он получился?
Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Чиновник обматерил кота в прямом эфире и извинился перед зрителями
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Мужчина застрелил стримера в прямом эфире
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Познер обвинил интернет в подавлении свободы слова
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
В Общественной палате раскрыли следующие шаги в «понуждении Twitter к диалогу»
Все материалы
Ценности
Модный бренд пообещал отправить заказ клиентки в прошлое и возгордился собой
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Эксперт назвала вечно модную вещь
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Раскрыты способы избежать морщин в зоне декольте
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Меган Маркл вышла в эфир в платье за две тысячи рублей и удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Заглядывавший под юбки студент спрятал камеру в санузле и попался
Крокодил два часа сражался с мужчиной и проиграл
Женщина гуляла по пляжу и нашла рвоту кашалота на 19 миллионов рублей
Невеста огорчила жениха отказом звать ее бывшего парня на свадьбу
Все материалы
Opel раскрыл цены на новую модель российской сборки
Забытые и малоизвестные Toyota: они вас поразят
Вездеход круче «Крузака», отчаянное ретро, среднемоторный суперкар и другие редкие Тойоты
Началось расследование случаев самовозгорания Toyota RAV4
Классика в елках: едем в историческом ралли на «Волге»
Как круглый год получать удовольствие от владения ретро-машиной
Volvo назвала срок отказа от двигателей внутреннего сгорания
Suzuki Hayabusa: что такое гипербайк?
Удивляемся «новому» супермотоциклу, вспоминаем его историю и павших конкурентов.
Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы