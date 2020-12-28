В сети вскрыли обман с годами притворявшейся испанкой женой Алека Болдуина

Жена актера Алека Болдуина Хилария в течение нескольких лет притворялась испанкой, имитируя соответствующий акцент и утверждая, что родилась на Мальорке. Ее настоящим именем оказалось Хиллари, и она уроженка американского штата Массачусетс. Болдуин призналась в обмане в семиминутном видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Да, я белая девушка. Я белая девушка. Давайте начистоту: в Европе много белых людей, и моя семья белая. Этнически, во мне много, много народностей», — заявила 36-летняя Болдуин.

Рассерженные обманом интернет-пользователи затравили супругу актера, обнаружив в сети множество видеозаписей, на которых женщина имитирует испанский акцент, пишет Daily Mail. Также были найдены интервью, в которых она утверждает, что переехала в США из Испании в возрасте 19 лет. Отмечается, что первые вопросы к происхождению жены Болдуина возникли у интернет-пользователей 21 декабря.

Алек Болдуин также прокомментировал скандал в своем Instagram-аккаунте. Артист раскритиковал издания TMZ и New York Post за публикацию недостоверных сведений о его супруге, не уточнив, что именно считает таковым. Он добавил, что, «когда ты любишь кого-то, ты хочешь защитить этого человека».