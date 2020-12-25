Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров

Актер Леонид Ярмольник порассуждал о воровстве среди артистов и объяснил, почему эту профессию считают проституцией. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

«Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками — потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем. Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под всю пищу, которую ему сегодня дают. Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — отметил Ярмольник.

Он подчеркнул, что актерство тесно связано с воровством: «У меня профессия такая, она вся стоит на воровстве, которое начинает работать только когда, когда ты умеешь это присвоить».

Артист признался, что «подворовывал» у актеров Чарли Чаплина, Джека Николсона и Дастина Хоффмана, а также у советских кинозвезд Михаила Ульянова, Юрия Яковлева и Николая Гриценко.

Леонид Ярмольник известен по таким фильмам, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Женщина в белом», «Человек с бульвара Капуцинов», «Одиссея капитана Блада», «Орел и решка», «Француз» и «Трудно быть богом».