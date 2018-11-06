Ярмольник обвинил пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку в самопиаре

Актер Леонид Ярмольник заявил, что студентка из Адыгеи, пожертвовавшая приюту для животных в Майкопе 340 тысяч рублей, пыталась таким образом привлечь к себе внимание. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 6 ноября.

«Мы же пониманием, при всем добром сердце можно было на благотворительность отдать там, ну я не знаю, 50 тысяч, а остальное оставить на автомобиль. Это все равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину, — мне кажется, что это какой-то современный способ пиара», — отметил Ярмольник.

Девушка пожертвовала деньги, которые, по ее словам, копила со стипендии и зарплаты на покупку автомобиля. Артист раскритиковал предложение помочь студентке собрать деньги на машину. «Раз сделала это, значит, не надо ей собирать деньги на машину. Иначе она будет снова собирать. Понимаете, да? Что-то в этом есть неразумное или мы не все знаем», — подчеркнул Ярмольник.

О том, что жительница Майкопа в конце октября погасила долг местного приюта, чтобы отдать туда найденного котенка, стало известно 2 ноября. Отыскать ее журналистам удалось только 5 ноября. Девушка попросила не называть ее имя и фамилию и призналась, что ее засыпали просьбами о финансовой помощи.

Леонид Ярмольник — глава попечительского совета благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду». Он известен по таким фильмам, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Женщина в белом», «Человек с бульвара Капуцинов», «Одиссея капитана Блада», «Орел и решка», «Француз» и «Трудно быть богом».

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