Пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку засыпали просьбами о помощи

Студентка из Адыгеи пожертвовала приюту для животных в Майкопе деньги, которые копила на машину, рассказала «Комсомольской правда» сама девушка.

Когда стало известно о ее поступке, студентку засыпали просьбами о финпомощи. «Мне в личку написали сотни людей с просьбами помочь финансово, тревожат моих друзей, просят их скинуть мой номер телефона. Мне, конечно, это не очень приятно», — рассказала девушка, попросившая журналистов не указывать свои имя и фамилию.

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Студентка живет и учится в Майкопе. В детстве у 19-летней россиянки была мечта открыть свой приют для животных. «Решила помочь, когда узнала, что в приюте живут более сотни животных, которых не могут лечить из-за огромного долга перед ветклиникой», — добавила она.

По словам девушки, треть миллиона она накопила, откладывая стипендию, часть зарплаты и деньги, подаренные на дни рождения.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что жительница Майкопа погасила долг приюта, чтобы отдать туда найденного котенка.

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