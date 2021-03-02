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Женщина осталась без воды, вскипятила снег для мытья волос и прославилась в сети

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Кадр: @bmoye22

Жительница Техаса смыла краску с волос необычным способом и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом @bmoye22 рассказала, что из-за сильных холодов в ее доме замерзла водопроводная труба. В связи с этим у нее не оказалось воды, чтобы смыть ярко-розовый краситель с волос.

Американка нашла выход из сложившейся ситуации и набрала во дворе кастрюлю снега. После этого женщина вскипятила его дома и вовремя смыла краску. Опубликованный ролик стал вирусным и набрал 4,6 миллиона просмотров.

Подписчики блогерши похвалили ее находчивость в комментариях. «За всю мою жизнь я никогда не видел и не слышал ничего настолько нелепого, но при этом гениального. Я очень впечатлен», «Это очень умно», «Современные проблемы требуют современных решений», «Твои инстинкты самосохранения поражают», «Отличный пример разумного использования ресурсов», — писали они.

Ранее женщина покрасила волосы, обрела фиолетовую кожу и стала объектом шуток в сети. Героиня материала решила окрасить волосы в черный цвет в домашних условиях. Через 30 минут после нанесения женщина смыла краску и обнаружила, что ее кожа стала фиолетового оттенка.

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