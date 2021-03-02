В Киеве появилась реклама с призывом смотреть «бесящий москалей» телеканал

На одной из станций Киевского метрополитена появился баннер, призывающий украинцев смотреть Пятый канал из-за того, что он «бесит москалей». Фотография скандальной рекламы была опубликована в Telegram-канале «Политика страны».

«Включай Пятый! Москалей это бесит», — гласит лозунг на рекламном щите. Его дополняет фотография ведущей телепрограммы «Рандеву» Янины Соколовой.

В свою очередь, авторы канала задались вопросом, будет ли возбуждено против рекламодателей уголовное дело за разжигание межнациональной розни в стране. «Вопрос риторический», — заключили они.

Отмечается, что Пятый канал принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разместила перед зданием посольства России в Киеве билборд с призывом вернуть Крым. На нем изображена эмблема спецслужбы и надпись «Крым — это Украина». «Просто фото, просто посольство Российской Федерации в Киеве, просто констатация факта», — прокомментировали в ведомстве размещение баннера.