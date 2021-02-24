В Киеве напротив посольства России появился билборд с призывом вернуть Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) разместила перед зданием посольства России в Киеве билборд с призывом вернуть Крым. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На билборде изображена эмблема СБУ и надпись «Крым — это Украина».

«Просто фото, просто посольство Российской Федерации в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — прокомментировали в ведомстве появление билборда.

В июне 2020 года в Харькове напротив здания консульства России появился мурал с эмблемой контрразведки СБУ. До этого билборды с символом появились у российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове.

19 февраля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию из-за «агрессивных действий» в Донбассе и в Крыму.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.