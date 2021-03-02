В России после публикации видео с убийством беременной лосихи возбудили дело

Следователи Тверской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после публикации видео с убийством беременной лосихи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Ранее в сети появилось видео, на котором браконьеры загоняют самку лося. На кадрах охотники преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала, трое мужчин набросились на нее и начали душить.

Охотники заявили, что помогали животному, которое якобы попало в ловушку и не могло идти. Региональное управление МВД начало проверку, личности мужчин на видео установлены. Инцидент произошел вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области.

В ведомстве отметили, что государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал случай «вопиющим» и взял расследование под контроль.

Ранее сообщалось, что в американском городе Брекенридж, штат Колорадо, лосиха атаковала женщину, которая пыталась ее погладить, и попала на видео. Животное повернулось к ней и ударило передними копытами.