Мужчина попытался задушить скандальную российскую модель в московском метро

Скандальную модель Олесю Малибу пытались задушить в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Известно, что 28 февраля мужчина повалил ее на пол на станции метро «Таганская», схватил за шею и удерживал в таком положении некоторое время. Малибу на своей странице в Instagram заявила, что напавшего на нее зовут Перваков Дмитрий Дмитриевич. По ее словам, он преследует ее в течение четырех лет.

Кроме того, в распоряжении журналистов РЕН ТВ появился ролик, на котором Малибу, злоумышленник и сотрудник правоохранительных органов едут на эскалаторе. «Мимо пройти не можешь, я тебя спрашиваю? Я шла, никого не трогала, почему ты меня начал бить? Психбольной, тебе надо лечиться, наркоман! Посмотри на свои глаза!» — возмутилась модель в видео, на котором видно, что нападавший скрылся от полицейского.

После произошедшего 32-летняя манекенщица обратилась в полицию с просьбой привлечь мужчину к ответственности. Вдобавок девушка сняла побои и прошла процедуру медицинского освидетельствования.

В августе 2020 года российская модель Олеся Малибу объявила войну соседям, которые заставили общий коридор в подъезде колясками и велосипедами. Живущие в одном доме с моделью люди возмутились тем, что она без согласования с ними установила камеры в подъезде. По словам Малибу, это необходимо в целях личной безопасности, а соседи, в свою очередь, жалуются на слежку.

Олеся Малибу прославилась в качестве эпатажной участницы различных телешоу, среди которых — «Дом-2», «Званый ужин», «Давай поженимся», «Каникулы в Мексике».