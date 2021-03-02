Ученые назвали причину роста концентрации метана в море Лаптевых

Российские и зарубежные ученые выяснили, что рост количества метана в водах моря Лаптевых связан с дестабилизацией вечной мерзлоты на дне водоема, а также высвобождением древних запасов газа. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на выводы ученых, опубликованные в журнале PNAS.

Исследователи провели изотопные замеры, которые показали увеличивающуюся концентрацию метана в водах моря. «Это говорит о возможном начале распада этой прослойки грунта и существовании большого резервуара газа, который может быть резко выброшен в атмосферу», — пишут исследователи.

Ученые полагают, что большую долю метана могут производить бактерии, питающиеся минералами на дне моря. Причиной переизбытка вещества также стали древние запасы углеводородов, которые скрыты под вечной мерзлотой на большой глубине и подогреваются подземными источниками тепла.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большее количество углерода, чем считалось ранее. Это способно привести к катастрофическим изменениям климата и необратимому нагреванию планеты, что сведет на нет любые усилия по сдерживанию роста глобальных температур ниже критических значений.