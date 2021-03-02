Названо лучшее сливочное масло

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы 23 брендов.

Специалисты закупали образцы в обычных магазинах. Их проверяли по более чем 90 параметрам качества и безопасности, среди которых присутствие небезопасных жиров, патогенной микрофлоры, физико-химические показатели, уровень консервантов и кальция.

Исследованные образцы имеют жирность 82,5 процента. Особое внимание уделялось недорогому маслу, в том числе от малоизвестных производителей, поскольку его покупают чаще.

В 13 образцах были обнаружены растительные жиры, в двух — примесь животного жира. В результате проверку прошли только восемь участников: «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Молочные узоры», «Фермерская коллекция», Billa, «Можайское» и «Волоколамск».

Среди не прошедших исследование: «Белорусские просторы», «Белорусский дом масла», «Башкирское», «Брест-Литовск», Gutendorf, «Дубровское» и «Крестьянские узоры».