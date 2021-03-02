Мужчины вспомнили популярную в их юности футболку и подняли ее на смех

Мужчины вспомнили популярную в их молодости вещь модного бренда и принялись обсуждать ее в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Twitter.

Речь идет о повседневных футболках марки Topman ярких расцветок, которые были популярными в Великобритании в 2011 году. Так, пользователь под никнеймом sleepy_homo опубликовал твит, к которому приложил фотографии описанного предмета одежды. «Это и есть причина, по которой Topman рухнул. Поистине самый уродливый период британской моды», — подписал он пост, который стал вирусным и набрал более 14 тысяч лайков.

Пользователи сети подняли на смех футболку модного бренда, а также поделились своими воспоминаниями об этой вещи. «Для меня очень болезненно увидеть их снова и осознать, что они составляли 60 процентов моего гардероба в юности», «Ох, я помню, что они были очень удобными. У меня была футболка светло-голубой расцветки, и я жил в ней весь первый год в университете», «Помню, как я смеялся над парнями, которые их носили», — высказывались они в комментариях.

В декабре 2020 года сообщалось, что британский ретейлер Arcadia Group, в состав которого входят, в частности, бренды Topshop, Topman, обанкротился. Глава компании Иэн Грабинер назвал этот событие «крайне печальным». По его словам, длительное закрытие магазинов из-за пандемии коронавируса сильно повлияло на продажи всех марок ретейлера.