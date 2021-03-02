Матвиенко назвала цель формирования в США образа врага в лице России

Формирование в США образа врага в лице России необходимо для наращивания военного бюджета. Такую цель назвала РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что за последние 30 лет РФ не совершала агрессивных действий в отношении США.

По словам Матвиенко, российская сторона продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что «призрак российской угрозы» приносит стабильный заработок компаниям. Так он отреагировал на заявление Пентагона о том, что Россия угрожает существованию США и Европы.

25 февраля глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, остается угрозой существования для США и Европы. Он также обвинил Москву в милитаризации Арктики.