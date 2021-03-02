Строители нашли под полом послание и бутылку виски от прежних владельцев дома

Строители в Эдинбурге, Шотландия, обнаружили записку и бутылку виски под полом кухни в доме, где проводили ремонт. Об этом сообщает агентство UPI.

35-летний Крэг Херриган (Craid Harrigan) опубликовал в TikTok видеозапись, в которой рассказал, что вместе с коллегой делал ремонт в частном доме и обнаружил под полом послание и бутылку виски.

В послании говорилось: «Джек (Jack) и Мэй (May) жили здесь с тремя детьми и собакой. Ремонт на кухне произведен в апреле и мае 2001 года. Всего вам наилучшего и выпейте за нас!» К записке была приложена бутылка виски.

«Я позвал заказчицу, чтобы показать ей находку. Она сказала, что это старый дом ее родителей, который она недавно купила, и записку написал ее отец. Хозяйка была упомянута в послании как один из детей пары», — рассказал Херриган.

Мужчина отметил, что передал записку и бутылку хозяйке дома.

Он сказал, что это одна из самых необычных находок, которые попадались ему за время работы. «Мы находим много разных вещей: пачки из-под сигарет, упаковки от сладостей. Больше всего мне нравится находить газеты. Многие из них до сих пор можно прочесть», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что жители английского города Малверн, графство Вустершир, делали ремонт в своем доме и узнали о чужой семейной драме 80-летней давности. Они нашли письма, в одном из которых речь шла о подготовке к свадьбе, а в другом — о разрыве помолвки.