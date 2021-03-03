Голливудского актера Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью Мэйбл. Фанаты возмутились в комментариях под видео, которое опубликовала супруга артиста Эмма Хеминг в Instagram.

На кадрах запечатлены звезда «Крепкого орешка» со своей женой и их двумя наследницами: восьмилетней Мэйбл и шестилетней Эвелин. Однако 65-летний актер смутил некоторых фанатов после того, как поцеловал в губы старшую дочь.

Некоторые интернет-пользователи сочли видео тревожным. В комментариях они раскритиковали артиста: «В наши дни целовать своих детей в губы — это странно и опасно...», «Фу, не целуй ее в губы!!!» и «Да, это мерзко». Однако не все подписчики были категоричны. Многие встали на сторону актера и решили, что в подобном проявлении любви к своему ребенку нет ничего плохого.

Американский актер также является отцом 32-летней дочери Румер, 29-летнего сына Скаута и 26-летней Таллулы. Трое детей родились в браке с бывшей женой Деми Мур.