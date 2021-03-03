Полутораметровые кобры начали спариваться под кроватью пенсионерки

Жительница таиландской провинции Накхонситхаммарат обнаружила у себя под кроватью двух полутораметровых кобр. Об этом сообщает Newsflare.

62-летняя Ампа Сурабан (Ampa Suraban) утверждает, что ее разбудило громкое шипение. Она решила, что шумят ящерицы, заглянула под кровать и увидела ядовитую змею. «У меня началась паника из-за змеи, и тут я заметила, что их две, — рассказывает пенсионерка. — Тогда я постаралась успокоиться, чтобы выйти на улицу и позвать на помощь». Она предположила, что кобры начали спариваться.

Сурабан медленно отступила из спальни, стараясь не напугать кобр, а затем вызвала спасателей. Когда прибыли змееловы, им пришлось потрудиться, чтобы найти пресмыкающихся. Разобрав кровать, они выяснили, что змеи спрятались за подголовником. Специалистам понадобился почти час, чтобы загнать их в мешок при помощи длинных палок. Затем они отвезли кобр подальше от жилых мест и отпустили.

В 2020 году сообщалось о паре королевских кобр, которые спаривались на глазах толпы в таиландской провинции Сураттхани. Пресмыкающихся обнаружил фермер Нипон Сайчон, которого заинтересовали странные звуки, доносившиеся с поля.