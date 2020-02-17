Оргия полосатых ужей напугала посетителей городского парка

Часть парка в американском городе Лейкленд, штат Флорида, закрыли для посетителей из-за оргии флоридских полосатых ужей. Об этом сообщает издание Unilad.

Испуганные местные жители несколько раз пожаловались в департамент парков и зон отдыха, что часто встречают змей в парке вблизи озера Холлингсворт. Сотрудники организации совместно с коллегами из департамента общественных работ выяснили, что у змей начался брачный период, и огородили зону скопления ужей предупреждающей лентой.

Они повесили специальные знаки, предупреждающие посетителей парка о наличии змей. «Флоридские полосатые ужи — это важная часть экосистемы, их нельзя беспокоить. Это делается для защиты и посетителей парка, и змей», — написано на знаках.

Представители департамента опубликовали пост в Facebook, в котором пояснили, что змеи собрались для спаривания. «Они не ядовиты и обычно не агрессивны, если люди не беспокоят их. Когда спаривание закончится, они расползутся», — говорится в сообщении. Департамент не исключает наличия других разновидностей змей на этой территории.

Флоридские полосатые ужи — эндемики, которые живут в основном в водной среде. Обычно их можно увидеть отдыхающими в ветвях деревьев над водой или греющимися на берегу. Эти змеи в среднем достигают от 60 до 106 сантиметров в длину, хотя некоторые особи достигают 160 сантиметров. Брачный период у представителей вида продолжается с середины зимы до весны.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Сураттхани поймали королевских кобр, которые спаривались на глазах толпы. Специалисты, которым помогали более 50 жителей деревни, около часа ловили змей, после чего отнесли пресмыкающихся к пруду и отпустили на волю.

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