Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась уровнем цен на цветы перед 8 Марта. Об этом пишет РИА Новости.

«Цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — сказала она. По ее мнению, завышенные цены связаны с неравными условиями отечественных производителей цветов по сравнению с зарубежными конкурентами. Она отметила, что для российских цветоводов НДС был 10 процентов, а затем его подняли до 20 процентов. В это же время зарубежные конкуренты пользуются льготами.

Матвиенко предложила Минфину принять конкретные меры, чтобы сделать конкуренцию на цветочном рынке справедливой. По ее мнению, нужно либо повысить таможенные пошлины для ввозного товара, либо снизить НДС для отечественных производителей. Она потребовала от Минфина представить дорожную карту с необходимыми мерами до конца марта.

Ранее продавцы цветов предупредили россиян о том, что цены на товар перед праздниками взлетят на треть. В целом, за год цены на цветы увеличились вдвое из-за пандемии коронавируса, увеличения стоимости перевозок и холодной зимы.