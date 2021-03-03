Американка рассталась с парнем и вышла замуж за саму себя

Жительница города Атланта в американском штате Вирджиния рассталась с парнем и вышла замуж за саму себя. 35-летняя Мег Тейлор Моррисон заявила, что ее поступок обусловлен любовью к себе, пишет The Mirror.

Отмечается, что женщина мечтала выйти замуж на Хэллоуин 2020-го года, однако в июне рассталась с возлюбленным и поняла, что ее планам не суждено сбыться. Тогда Моррисон решила, что ей не нужна вторая половинка, чтобы сыграть свадьбу. По словам американки, так она показала любовь к себе, которую заслуживает.

На празднике присутствовали десять самых близких друзей и родственников Моррисон. На церемонии она прочитала написанные ею же клятвы, а затем поцеловала свое отражение в зеркале. Американка подчеркнула, что женитьба на самой себе стала исключительно позитивным опытом, напоминающим о необходимости ставить на первое место свое здоровье и счастье.

Ранее сообщалось, что жительница Канады получила травму головного мозга, из-за чего потеряла память и забыла собственного мужа, за которого вышла замуж за девять месяцев до этого. После мужчина пытался вернуть ее чувства, писал ей любовные записки, и в итоге пара вновь поженилась.